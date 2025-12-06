На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Таких просто не бывает»: как Малинину удалось исполнить семь квадов

Фигуристка Леонова: таких, как Малинин, просто не бывает
Eric Bolte-USA TODAY Sports/Reuters

Илья Малинин, первым в истории исполнивший семь четверных прыжков на официальных соревнованиях, является уникальным спортсменом, равных которому нет. Об этом «Газете.Ru» заявила серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова.

«Мы давно знаем, что Илья — уникальный спортсмен. Это очень круто! Невозможно в это поверить, когда тебе об этом говорят. Но когда ты это видишь, то понимаешь, что это возможно, это делает человек с нереальной силой и с суперспособностями. Он максимально одарен, таких не бывает», — сказала Леонова.

Американский фигурист в финале Гран-при ISU в Японии исполнил в произвольной программе четверные флип, аксель, лутц и риттбергер, а также каскады четверной лутц — ойлер — тройной флип, четверной тулуп — тройной тулуп и секвенцию из четверного сальхова и тройного акселя. Он побил собственный мировой рекорд, получив за произвольную программу 238,24 балла. При этом в короткой программе Малинин допустил ошибку и стал третьим. По сумме двух программ он получил 332,29 балла.

Ранее Авербух заявил, что есть Малинин и есть все остальные.

