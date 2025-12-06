На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Подсчитано, за сколько корпоративов Долина может собрать 112 млн рублей для Лурье

Продюсер Дзюник: Долина может заработать 112 млн рублей за праздники
Продюсер Леонид Дзюник подсчитал, за сколько корпоративов певица Лариса Долина сможет собрать 112 млн рублей, без которых осталась покупательница ее квартиры Полина Лурье. Артистку цитирует aif.ru.

Дзюник предположил, что за новогодний концерт Долина может брать до 10 млн рублей.

«То есть, если брать по максимальной планке, если она будет откладывать весь заработок, то 10-11 концертов, может, и за новогодние корпоративы соберет. Если меньше, то потребуется больше времени», — сказал он.

При обычных ценах за концерт, продолжил продюсер, Долина может собрать эту сумму за год. Дзюник добавил, что считает несправедливой обрушившуюся на Долину из-за истории с мошенничеством с квартирой волну критики.

Квартиру за более чем 100 миллионов рублей Долина продала прошлым летом. Заключив сделку с Полиной Лурье, певица отправила деньги аферистам.

Поняв, что ее обманули, артистка подала иск в суд, чтобы вернуть недвижимость. В результате суд встал на ее сторону, обязав Лурье передать истице квартиру. Дело дошло до Верховного суда.

Схема, по которой артистка смогла вернуть себе квартиру, получила название «схема Долиной». Пенсионеры из российских городов продают квартиры добросовестным покупателям, но вскоре заявляют, что стали жертвами мошенников и передали деньги им. Нередко пожилым людям удается вернуть себе жилье.

Ранее в Челябинске риелтор лишился квартиры по «схеме Долиной».

