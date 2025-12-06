На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин угнал машину, когда его отказались подвезти

В Волгоградской области пьяный мужчина угнал автомобиль на глазах у владельца
true
true
true
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

В Волгоградской области мужчина угнал автомобиль после того, как его отказались подвезти, сообщает УМВД по региону.

В полицию Среднеахтубинского района с заявлением об угоне обратился 31-летний владелец автомобиля «ВАЗ-2105». Мужчина рассказал, что все произошло, когда он припарковал машину возле автосервиса. В этот момент, по словам потерпевшего, к нему подошел пьяный незнакомец, который попросил его подвезти.

Однако владелец авто отказал случайному прохожему. Тогда мужчина сел в незапертый автомобиль и уехал, но вскоре бросил транспортное средство и скрылся. Угонщика задержали по «горячим следам», им оказался 21-летний местный житель. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

«Подозреваемый сознался в содеянном. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Ранее в Кемерово мужчина похитил чужой автомобиль с помощью эвакуатора.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вкус не тот. Почему замораживать готовую еду на месяцы — не лучшая затея
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами