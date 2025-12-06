Россиянин угнал машину, когда его отказались подвезти

В Волгоградской области пьяный мужчина угнал автомобиль на глазах у владельца

В Волгоградской области мужчина угнал автомобиль после того, как его отказались подвезти, сообщает УМВД по региону.

В полицию Среднеахтубинского района с заявлением об угоне обратился 31-летний владелец автомобиля «ВАЗ-2105». Мужчина рассказал, что все произошло, когда он припарковал машину возле автосервиса. В этот момент, по словам потерпевшего, к нему подошел пьяный незнакомец, который попросил его подвезти.

Однако владелец авто отказал случайному прохожему. Тогда мужчина сел в незапертый автомобиль и уехал, но вскоре бросил транспортное средство и скрылся. Угонщика задержали по «горячим следам», им оказался 21-летний местный житель. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

«Подозреваемый сознался в содеянном. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

