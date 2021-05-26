Лукашенко: пилот Ryanair четверть часа принимал решение о посадке

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопросы в Национальном собрании страны, заявил, что пилот Ryanair после сообщения о минировании самолета на протяжении пятнадцати минут принимал решение о посадке воздушного лайнера в Минске, сообщает «БелТА».

«Командир экипажа четверть часа думал, советовался с хозяевами — мы это знаем — и сотрудниками аэропорта в Вильнюсе. Пусть опубликуют эти данные. Не мы же их должны публиковать. Вы представляете, 15 минут в такой ситуации — может, даже больше — он созванивался и советовался», — заявил Лукашенко.

Кроме того, он заявил, что экстренная посадка самолета ирландской авиакомпании Ryanair была произведена в полном соответствии с правилами безопасности, а решение посадить воздушный лайнер в Минске принимал непосредственно командир самолета.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала расшифровку записи переговоров минского диспетчера с пилотом Ryanair.