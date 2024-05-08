Сон в выходные защищает от депрессии, выяснили ученые

Исследователи из Центрального южного университета в Китае установили, что один или два дополнительных часа сна по выходным снижают вероятность появления симптомов депрессии на 46%. Результаты научной работы опубликованы в журнале Affective Disorders (AD).

В исследовании приняли участие около восьми тысяч человек. Ученые собрали информацию о психическом здоровье испытуемых и оценили тяжесть симптомов депрессии, которые они проявляли. Также каждого участника попросили рассказать о своем графике сна и способах устранения недосыпания.

Результаты показали, что почти 50% испытуемых компенсировали недостаток сна, проводя больше времени (на один-два часа) в постели по выходным. Ученые также установили, что такая привычка коррелировала со снижением риска развития депрессии на 46%. При этом наиболее выраженный полезный эффект от сна по выходным наблюдался у людей, которые спали по шесть часов или меньше в будни, а также у мужчин и лиц моложе 65 лет.

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