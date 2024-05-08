Путин начал переговоры с Пашиняном

Президент Российской Федерации Владимир Путин начал переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщает РИА Новости.

Общение между Путиным и Пашиняном происходит в Кремле после юбилейного саммита Евразийского экономического союза, в котором участвовал премьер-министр Армении.

В Андреевском зале Кремля, где проходят переговоры лидеров, Путин и Пашинян вошли вместе и пожали друг другу руки.

Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков отметил, что встреча имеет большое значение, так как позволит уладить множество накопившихся вопросов и разъяснить многие аспекты.

Двусторонние отношения между Россией и Арменией успешно развиваются, подтвердил Путин.

Пашинян выразил также намерение обсудить с Путиным как двусторонние, так и региональные вопросы. Он выразил благодарность за теплый прием и отметил хорошую организацию саммита Евразийского экономического союза.

До этого Пашинян сообщил, что мирный договор с Азербайджаном, возможно, будет заключен до ноября.

Ранее Пашинян предупредил о риске новой войны с Азербайджаном.