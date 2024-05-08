Сильный ветер повалил деревья в Москве

Сильный ветер повалил 11 деревьев в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Также сообщается о двух поврежденных авто. При этом среди людей никто не пострадал.

По данным Shot, упавшие деревья повредили семь автомобилей.

Утром МЧС Москвы предупредило, что в столице ожидается усиление ветра до 20 м/с.

В МЧС добавили, что аварийные бригады сейчас на круглосуточном дежурстве, а электросетевым организациям наказали привести в готовность источники аварийного питания. Москвичей и гостей столицы попросили быть внимательными на улице в непогоду, не прятаться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.

До этого в Москве начался снегопад с крупными снежными хлопьями.

Ранее «Газета.Ru» показала, как выглядит Москва, на которую обрушился майский снегопад.