Россиянка опубликовала в соцсетях видео с Гитлером и была оштрафована

Суд вынес приговор жительнице Калужской области за размещение видео с Адольфом Гитлером. Об этом сообщает Сухиничский районный суд.

Правоохранители обратили внимание на 36-летнюю женщину после того, как на ее странице в соцсетях нашли выступление политика. На нем демонстрируется свастика и нацистское приветствие. В публикации правоохранители усмотрели признаки популяризации идеи русофобии, дискриминации русскоязычного населения и другого.

«Указанные видеофайлы размещены, в том числе, для публичного распространения, демонстрирования в свободной, открытой для доступа иных лиц форме», – сообщается в публикации.

Женщина вину признала. Учитывая это, суд назначил ей административное наказание в виде штрафа. Сумма не приводится.

До этого в Кстово подросток представлялся пятиклассникам Гитлером. По словам директора учебного заведения, молодой человек учил с детьми нацистское приветствие и вынуждал их выкрикивать тематические лозунги. На юношу составили административный протокол.

Ранее в Петербурге студент оскорбил русских и поддержал Гитлера.