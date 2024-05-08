Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка опубликовала в соцсетях видео с Гитлером и была оштрафована

В Калужской области женщину оштрафовали за видео с Гитлером

close
100%
Shutterstock

Суд вынес приговор жительнице Калужской области за размещение видео с Адольфом Гитлером. Об этом сообщает Сухиничский районный суд.

Правоохранители обратили внимание на 36-летнюю женщину после того, как на ее странице в соцсетях нашли выступление политика. На нем демонстрируется свастика и нацистское приветствие. В публикации правоохранители усмотрели признаки популяризации идеи русофобии, дискриминации русскоязычного населения и другого.

«Указанные видеофайлы размещены, в том числе, для публичного распространения, демонстрирования в свободной, открытой для доступа иных лиц форме», – сообщается в публикации.

Женщина вину признала. Учитывая это, суд назначил ей административное наказание в виде штрафа. Сумма не приводится.

До этого в Кстово подросток представлялся пятиклассникам Гитлером. По словам директора учебного заведения, молодой человек учил с детьми нацистское приветствие и вынуждал их выкрикивать тематические лозунги. На юношу составили административный протокол.

Ранее в Петербурге студент оскорбил русских и поддержал Гитлера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами