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Россиянин врезался на машине в остановку и получил 9,5 года колонии

На Сахалине мужчину, который врезался в остановку, осудили на 9,5 года

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На Сахалине суд вынес приговор мужчине, который в состоянии алкогольного опьянения стал виновником ДТП. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в Южно-Сахалинске в январе текущего года. По версии следствия, россиянин не справился с управлением и врезался в остановку.

В результате десятилетний ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии, еще троих человек спасти не удалось. После произошедшего водитель скрылся, но позже его задержали очевидцы.

Известно, что в момент аварии у водителя не было прав. Свою вину он признал и частично возместил моральный и материальный вред тем, кто пострадал в аварии.

В отношении 25-летнего мужчины возбудили уголовное дело. Суд признал россиянина виновным и приговорил к девяти годам и шести месяцам лишения свободы. Их он проведет в колонии общего режима.

До этого во Владивостоке водитель съехал с дороги и врезался в дерево из-за того, что не обеспечил постоянный контроль за движением машины. От медосвидетельствования мужчина отказался.

Когда правоохранители решили проверить его документы, выяснилось, что нарушителя лишили прав. Помимо этого, он нарушал ПДД 111 раз. В отношении водителя составили еще четыре протокола.

Ранее в Петербурге водитель каршеринга пожаловался на стрельбу и получил протокол.

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