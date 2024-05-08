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Хабиба сравнили со змеей

Боец Смит: Хабиб был как змея или зыбучий песок

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Global Look Press

Боец смешанных единоборств (ММА) Энтони Смит сравнил россиянина Хабиба Нурмагомедова со змеей, передает MMA Hour.

«Хабиб вел себя как змея — проходил любые твои приемы, хватал тебя и тянул вниз. Он был как зыбучий песок, ты утопал все глубже и глубже», — сказал Смит.

Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» россиянина признали человеком года в спорте. В марте 2022 года россиянин был включен в Зал славы UFC.

Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC. Также он помогает отечественным бойцам готовиться к поединкам.

Ранее Хабиб рассказал о своем отношении к деньгам.

«Человек всегда должен в чем-то нуждаться. Когда человек становится богатым, он уже не нуждается во всевышнем», — сказал Хабиб.

Ранее Хабиб назвал наличие денег проблемой.

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