Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Водитель чуть не сбил девушку в Екатеринбурге, а потом плюнул в ее сторону

В Екатеринбурге водитель чуть не сбил девушку, а потом плюнул в ее сторону

close
100%
Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург' class="item-image" >
Телеграм-канал Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург

В Екатеринбурге водитель автомобиля чуть не сбил девушку, а потом обругал ее и плюнул. Об этом сообщает Telegram-канал «Zloy_ekb 18+».

По информации Telegram-канала, девушка рассказала, что инцидент произошел возле торгового центра «Фан – Фае». Когда она вышла из здания со стороны служебного входа, ее чуть не сбил автомобиль. По ее словам, он превысил скорость движения специально, чтобы ее испугать.

После этого девушка показала водителю жест «палец у виска» и тот в ответ подъехал к ней, чтобы на повышенных тонах выяснить отношения. Между ними произошел словесный конфликт, в ходе которого автомобилист назвал девушку «свиньей». В заключении он высунулся из окна машины и плюнул в сторону оппонентки.

До этого в Екатеринбурге таксист не смог проехать в микрорайоне Новая Сортировка, разозлился и проткнул колесо машине скорой помощи с пациенткой внутри.

Ранее ставрополец в ходе конфликта несколько раз переехал оппонента на автомобиле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами