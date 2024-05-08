Водитель чуть не сбил девушку в Екатеринбурге, а потом плюнул в ее сторону

В Екатеринбурге водитель автомобиля чуть не сбил девушку, а потом обругал ее и плюнул. Об этом сообщает Telegram-канал «Zloy_ekb 18+».

По информации Telegram-канала, девушка рассказала, что инцидент произошел возле торгового центра «Фан – Фае». Когда она вышла из здания со стороны служебного входа, ее чуть не сбил автомобиль. По ее словам, он превысил скорость движения специально, чтобы ее испугать.

После этого девушка показала водителю жест «палец у виска» и тот в ответ подъехал к ней, чтобы на повышенных тонах выяснить отношения. Между ними произошел словесный конфликт, в ходе которого автомобилист назвал девушку «свиньей». В заключении он высунулся из окна машины и плюнул в сторону оппонентки.

До этого в Екатеринбурге таксист не смог проехать в микрорайоне Новая Сортировка, разозлился и проткнул колесо машине скорой помощи с пациенткой внутри.

Ранее ставрополец в ходе конфликта несколько раз переехал оппонента на автомобиле.