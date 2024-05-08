В Кремле рассказали о проблемах в отношениях России и Армении

В Кремле признали сложности в отношениях России и Армении, но призвали их не преувеличивать. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин», передает ТАСС.

«Не нужно преувеличивать сложность разговора. Безусловно, есть определенные проблемные темы в наших двусторонних отношениях», — сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что чем теснее взаимодействие двух стран, чем шире комплекс двусторонних отношений, тем чаще встречаются и возникают различные проблемы.

По его словам, у лидеров РФ и Армении есть политическая воля обсуждать эти вопросы.

Он добавил, что российская сторона смотрит на перспективы отношений между странами преимущественно с позитивом.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что Россия приветствует встречу глав МИД Азербайджана и Армении, запланированную на 10 мая в Алма-Ате.

Ранее в Кремле высказались о возможной приостановке участия Армении в ЕАЭС.