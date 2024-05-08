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Таксист не смог проехать, разозлился и проткнул колесо машине скорой помощи с пациенткой

В Екатеринбурге таксист проткнул колесо машине скорой помощи с пациенткой

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РИА Новости

В Екатеринбурге таксист не смог проехать, разозлился и проткнул колесо машине скорой помощи с пациенткой внутри. Об этом сообщает Е1.ru.

По информации издания, инцидент произошел в микрорайоне Новая Сортировка. По словам очевидицы событий, когда пациентке оказывали первую помощь в салоне скорой помощи, между ее водителем и водителем такси произошел конфликт — таксист не мог проехать и договориться им не удалось.

Тогда водитель такси подошел к машине скорой помощи и проткнул ей колесо. На кадрах с места происшествия видно, как он сидит возле автомобиля медиков.

«Скорая помощь, видимо, должна теперь тратить время на закачку колес, а не на спасение жизни», — прокомментировала произошедшее очевидица, передает Е1.ru.

В пресс-службе «Яндекс такси» сообщили, что проверяют информацию об инциденте, передает издание.

Ранее москвичка хотела красиво выйти из автомобиля, но такси оторвало ей дверь.

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