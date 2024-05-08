Велосипедиста-моржа в шапке и плавках забрали в отдел полиции в Петербурге

В Петербурге велосипедиста-моржа в шапке и плавках забрали в отдел полиции. Об этом в Telegram-канале сообщает «Фонтанка».

По информации издания, неодетый велосипедист пересек Невский проспект, мосты и добрался до Петроградской стороны. Однако там его остановили сотрудники правоохранительных органов, которые проводили мужчину в отдел полиции.

До этого «Фонтанка» сообщила, что 8 мая на углу Малой Морской улицы и Невского проспекта в +2 градуса на улице заметили велосипедиста, одетого лишь в трусы, сапоги, меховую шапку, велоперчатки и солнечные очки. Мужчина привлек к себе внимание окружающих.

До этого польские велосипедисты прокатились вдоль границы с Калининградской областью и нарвались на крупный штраф. 44-летняя женщина и ее 36-летний спутник не обратили внимание на запрещающие знаки.

Ранее велосипедист сбил восьмилетнего мальчика на пешеходном переходе в Тюмени.