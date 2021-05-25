В Крыму предложили Белоруссии открыть прямое авиасообщение

Вице-премьер правительства Крыма и постоянный представитель региона при президенте России Георгий Мурадов предложил Белоруссии открыть прямое авиационное и железнодорожное сообщение с полуостровом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Призывы ряда стран Запада и их балтийских вассалов устроить воздушную блокаду Белоруссии — это еще один сигнал нашим друзьям в Минске – воздушная гавань в Симферополе открыта для вас», — написал полпред.

По его словам, Крым уже неоднократно обращался к белорусским властям с предложением о налаживании прямого сообщения.

23 мая в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на его борту основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

Саммит лидеров стран ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

Франция закрыла свое небо для белорусской авиакомпании «Белавиа». Также ряд европейских авиакомпаний прекратили полеты над Белоруссией. Украина приостановила авиасообщение с Белоруссией с 26 мая. Великобритания также запретила белорусским авиакомпаниям летать через свое воздушное пространство.