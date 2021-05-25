Глава Коми назвался «Путиным» для местных жителей

Глава республики Коми в ходе беседы с жителями села Мутный Материк, которое пострадало из-за разлива нефти, возмутился намерением местных жителей обратиться за помощью к президенту России Владимиру Путину, сообщает Telegram-канал «Возбужденная Коми».

В ходе разговора с жителями, который произошел в прошлый понедельник, 17 мая, Уйба предложил жителям составить перечень вопросов по развитию поселка, но они ему ответили, что делают это каждый год. Кроме того, один из местных жителей предложил пожаловаться напрямую Владимиру Путину.

«Да какой Путин, у вас я Путин», — заявил Уйба.

В ответ на уточняющий вопрос, глава Коми заявил, что именно он должен заниматься проблемами села, пострадавшего из-за разлива нефти.

«Я для вас Путин, конечно! А кто я для вас? Я глава ваш. А для чего вы меня избирали? Чтобы Путину потом писать? А я зачем вам тогда?», — заявил Уйба.

Ранее представители ЛУКОЙЛа заявили, что в результате разгерметизации трубопровода в акваторию реки Колвы в Республике Коми попало около 9 кубометров (7 т) нефтесодержащей жидкости, однако это не повлияет на финансовые показатели компании.