Наука

Назван неочевидный фактор высокого риска психических расстройств

Psychiatry Research: мизофония повышает риск психических расстройств
Около 65% людей с мизофонией имеют как минимум одно другое психическое расстройство. Чаще всего у них диагностируются депрессия и тревожные расстройства. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные национально репрезентативной выборки взрослых жителей США. Работа опубликована в журнале Psychiatry Research.

Мизофония — это состояние, при котором человек испытывает сильные эмоциональные и физиологические реакции на определенные повседневные звуки. Наиболее распространенными триггерами становятся жевание, дыхание, постукивание или повторяющиеся щелчки. При их появлении у людей могут возникать гнев, отвращение, тревога или желание немедленно покинуть ситуацию.

Исследования показывают, что мизофония связана с усиленной связью между зонами мозга, отвечающими за обработку звуков, и областями, участвующими в оценке эмоциональной значимости стимулов и распознавании угрозы. В отличие от общей чувствительности к громким звукам, при мизофонии реакция обычно возникает на конкретные повторяющиеся звуковые паттерны.

В новом исследовании приняли участие 185 человек с мизофонией и 1644 участника контрольной группы без симптомов этого состояния. Средний возраст людей с мизофонией составил 41 год, а в контрольной группе — 51 год. Женщины составляли 53% участников в группе мизофонии и 49% в контрольной группе.

Участники заполнили несколько психологических опросников для оценки симптомов мизофонии, тревоги и депрессии. Анализ показал, что большинство изученных расстройств встречались у людей с мизофонией в 2–37 раз чаще, чем в контрольной группе. Так, признаки текущей тревожности были выявлены у 53% участников с мизофонией и только у 8% людей без нее.

Симптомы депрессии обнаружились у 42% участников с мизофонией против 6% в контрольной группе. Тиннитус отмечали 44% людей с мизофонией и 23% без нее. Симптомы гиперакузии присутствовали у 42% людей с мизофонией и лишь у 2% участников контрольной группы.

Аналогичная картина наблюдалась и в отношении ранее поставленных диагнозов. Депрессия была диагностирована у 49% участников с мизофонией (против 11% в контрольной группе), тревожные расстройства — у 47% (против 10%). Посттравматическое стрессовое расстройство встречалось у 29% людей с мизофонией и лишь у 3% в контрольной группе.

По словам авторов работы, высокая распространенность сопутствующих нарушений указывает на необходимость дальнейших исследований механизмов мизофонии.

