Стало известно о минировании Ормузского пролива

Разведывательное сообщество США получило информацию о том, что Иран начал минировать Ормузский пролив. Об этом заявила корреспондент телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс в соцсети X.

«Агенты американской разведки начали получать данные о том, что Иран предпринимает шаги по размещению мин в судоходном канале Ормузского пролива. Иран использует небольшие суда, каждое из которых может нести от двух до трех мин», — утверждает Джейкобс.

По информации продюсера CBS, ветерана Афганистана Джима ЛаПорта, за прошедшие годы количество морских мин у Исламской Республики оценивалось в 2-6 тысяч единиц.

До этого сообщалось, что 10 марта грузовые суда, заблокированные в Персидском заливе, начали пересекать Ормузский пролив.

Движение танкеров через Ормузский пролив фактически оказалось парализовано. После ударов США и Израиля по территории Ирана многие судоходные компании отказались направлять свои суда в регион из-за риска атак. Ситуация привела к резкому росту цен на нефть. По данным CNN, это застало американскую администрацию врасплох.

Ранее в США спрогнозировали цены на нефть на фоне ситуации вокруг Ирана.