Россиянин поджег дверь квартиры по заданию от неизвестных в интернете

В Орске 33-летний мужчина по заданию неизвестных из интернета поджег дверь квартиры. Об этом сообщает Orsk.ru.

Инцидент произошел на улице Краматорской. Злоумышленник получил через сеть предложение о заработке — за вознаграждение требовалось повредить чужое имущество. Мужчина согласился и поджег входную дверь указанной квартиры. Огонь удалось оперативно потушить, никто не пострадал, однако дверь пришла в негодность.

Полицейские задержали поджигателя. В отношении него возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее на Урале юноша сжег автомобиль полиции по указанию неизвестных.