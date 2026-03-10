Крис Райт удалил пост в X о сопровождении США танкера в Ормузском проливе

Сообщение о том, что Военно-морские силы (ВМС) США сопроводили нефтяной танкер через Ормузский пролив, пропало со страницы министра энергетики США Криса Райта в соцсети Х. На это обратило внимание агентство Bloomberg.

«Пост Райта в соцсети X, согласно которому ВМС США эскортировали нефтяной танкер через Ормузский пролив, по всей видимости, был стерт», — говорится в публикации.

Телеканал CNN также передал, что данное сообщение было стерто спустя несколько минут после публикации. Вместе с тем телеканал со ссылкой на источник сообщил, что американские военные только готовятся к подобному шагу.

Командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) контр-адмирал Алиреза Тангсири назвал утверждение Райта о сопровождении ВМС США нефтяного танкера в Ормузском проливе «полной ложью».

10 марта глава минэнерго США Крис Райт в соцсети Х сообщил, что американские Военно-морские силы обеспечили успешный проход нефтяного танкера через Ормузский пролив, чтобы обеспечить бесперебойные поставки нефти на мировые рынки.

Движение танкеров через Ормузский пролив оказалось фактически парализовано. После ударов США и Израиля по Ирану многие судоходные компании отказались направлять свои суда в регион из-за риска атак.

Ранее CNN сообщил о панике в администрации США из-за резкого скачка цен на нефть.