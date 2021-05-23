Глава МЧС доложил Путину о мерах по борьбе с лесными пожарами

Глава МЧС Евгений Зиничев доложил президенту России Владимиру Путину о мерах по борьбе с природными пожарами и паводками. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА «Новости».

«Зиничев доложил Путину о ситуации с природными пожарами и паводками на территории России, а также о принимаемых мерах по борьбе с ними», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе лесной пожар произошел на территории четырех лесных участков на общей площади 53,5 гектара. На территории лесничеств в ХМАО с начала пожароопасного периода выявлено 17 природных пожаров на общей площади 193 гектара. Согласно информации окружного департамента недропользования и природных ресурсов, общая площадь лесных пожаров в Югре уже достигла 238 гектаров.

В начале мая в России за сутки ликвидировали 132 лесных пожара. Наиболее сильные лесные пожары были зафиксированы в Тюменской области, где огнем охвачено более 8,7 тыс. га.