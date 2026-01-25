Названо главное открытие групповой стадии Лиги чемпионов

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита», московского «Спартака», «Краснодара» и сборной России Максим Деменко в комментарии для «Газеты.Ru» высказался об азербайджанском «Карабахе», который после победы в матче седьмого тура Лиги чемпионов над немецким «Айнтрахтом» (3:2), вырванной в добавленное время, имеет отличные шансы на выход в плей-офф.

«Ну, я думаю, что однозначно – это азербайджанская команда. Конечно она порадовала прежде всего болельщиков своих, и, наверное, обстановка дает такой вот уверенности. Просто они сейчас, наверное, понимают, что можно играть с любой командой, даже жаловались на судейство, даже у себя там. «Карабах» преподнес сюрприз, но только вот после этой победы можно сказать, что есть шансы там зацепиться».

«Карабах» набрал 10 очков после семи туров и занимает 18-е место в таблице Лиги чемпионов. В плей-офф попадут 24 команды из 36 участников. В последнем туре чемпион Азербайджана отправится в Англию в гости к «Ливерпулю».

