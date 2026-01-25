США до сих пор не предложили России кандидатуру своего нового посла в Москве

Рябков: США пока не запрашивали агреман на нового посла в России

США все еще не запросили агреман (документально оформленное согласие одной страны принять предложенное другим государством лицо в качестве постоянного диппредставителя) на нового посла в России, сообщил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат отметил, что у Москвы нет понимания, когда это произойдет.

«Даже зондажных контактов на этот счет не было», — сказал замминистра и добавил, что сейчас американскую дипмиссию в Москве возглавляет временный поверенный в делах.

По словам Рябкова, у МИД с ним «рабочий и постоянно функционирующий контакт».

Последним послом США в Москве и первой женщиной во главе американской дипмиссии в РФ была Линн Трейси. Она заняла этот пост в январе 2023 года, а завершила свою работу 27 июня 2025-го. Перед возвращением в США дипломат попрощалась с россиянами строчками из «К Чаадаеву» А.С. Пушкина.

