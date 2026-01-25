Размер шрифта
«Это необъяснимо»: чемпион Больших шлемов высказался о вылете россиянки

Экс-теннисит Ольховский: с Самсоновой на Australian Open произошло невообразимое
Yoshio Tsunoda/Yoshio Tsunoda/AFLO

Знаменитый отечественный теннисист, победитель 20-ти турниров АТР и бывшая шестая ракетка мира в парном разряде, а также чемпион двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.Ru» выразил крайнее удивление поражением россиянки Людмилы Самсоновой в первом круге Открытого чемпионата Австралии.

«Про Самсонову я говорил, что удачная, очень удачная сетка. И действительно просто что-то невообразимое произошло в этом матче. 6:0, 5:2, потом еще три матчбола на приеме. Ну, здесь даже вот просто без комментариев. То есть настолько потерять уверенность, настолько начать ошибаться… Непонятно. Может быть, стиль неудобный, может быть, ветер какой-то, еще что-то. Но здесь Самсонова сама должна, наверное, объяснить, что с ней случилось, потому что со стороны, по большому счету, это необъяснимо», — отметил Ольховский.

Самсонова была посеяна в Мельбурне под 18-м номером, однако уступила в первом же матче немке Лауре Зигемунд, 48-й ракетке мира – 6:0, 5:7, 4:6. При этом во второй партии Самсонова вела со счетом 5:2, затем имела два матчбола на приеме и затем еще вела с брейком в третьем сете.

Ранее российская теннисистка проиграла бывшей первой ракетке мира на Australian Open. 

