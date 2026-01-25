Размер шрифта
Общество

В Московском регионе ударили морозы ниже −30°C

Гидрометцентр: в Серебряных Прудах в Подмосковье температура опустилась до −30°C
skywings00/Shutterstock/FOTODOM

Температура в Московском регионе в ночь на 25 января опустилась до 30 градусов ниже нуля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

По информации синоптиков, на основной метеостанции Москвы на ВДНХ зафиксировано −14,5°C, а в центре города — −13,7°C. Ранее специалисты прогнозировали, что пик холодов придется на период с 03:00 до 09:00 по московскому времени.

«Столбики термометров в подмосковных Серебряных Прудах на данный момент опустились до отметки в 30 градусов ниже нуля», — сообщили в Гидрометцентре.

Текущая ночь может стать самой холодной с начала осенне-зимнего сезона. До этого рекордным днем было 24 декабря 2025 года, когда на ВДНХ фиксировали −16,4°C. Причиной аномальных холодов называют влияние гребня сибирского антициклона. Морозная погода с температурой на 12–13 градусов ниже нормы прогнозируется и в ближайшие дни.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы. На ВДНХ минимальная температура воздуха опустилась до −17,3°C. Это стало новым зимним минимумом. Предыдущий рекорд был зафиксирован 24 декабря прошлого года. Тогда столбики термометров показали −16,4°C. А в Центральном федеральном округе морозы приблизились к отметке −30°C.

Ранее московские аэропорты рассказали о подготовке к сильным морозам. 

