После стрельбы в Миннеаполисе протестующие начали строить баррикады

NBC: в Миннеаполисе протестующие возводят баррикады на улицах
Tim Evans/Reuters

Протестующие против иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) возводят баррикады на улицах Миннеаполиса (штат Миннесота), написал в соцсети X журналист телеканала NBC Мэтт Лэвитс.

Он уточнил, что это происходит поблизости от Николетт Авеню и 26-й улицы, а власти покинули этот район.

Миннесота находится в центре внимания администрации США с декабря, когда министерство внутренней безопасности начало операцию по ужесточению иммиграционного контроля. Она привела к аресту сотен людей и сопровождалась столкновениями между правоохранителями и протестующими.

24 января в Миннеаполисе федеральный агент выстрелил в мужчину, который якобы был вооружен. Раненый не выжил. После инцидента губернатор штата Тим Уолц обратился в соцсети X к президенту Дональду Трампу с требованием прекратить операцию и вывести «тысячи необученных и жестоких агентов» из Миннесоты. На это лидер США Трамп ответил, что мэр и губернатор штата подстрекают жителей «к мятежу своей напыщенной, опасной и высокомерной риторикой». Вместо этого он призвал чиновников заняться поисками «украденных» у местных жителей миллиардов.

Ранее в Миннеаполисе появилась тяжелая техника.

