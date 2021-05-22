В Госдуме отреагировали на слова Киева об условиях поставок воды в Крым

Депутат Государственной думы Руслан Бальбек прокомментировал выдвинутые пресс-секретарем министерства иностранных дел Украины Олегом Николенко условия для восстановления поставок воды из Днепра в Крым. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Деоккупации Крыма не будет, а значит, и демилитаризации тоже. Каждый останется при своем — мы с Россией, а они с водой, потому что Родину не меняют ни на что», — заявил депутат.

Бальбек считает «очередными бреднями» мнение Николенко, касающееся того, что российские военные якобы израсходовали всю воду в Крыму. По словам депутата Госдумы, военные способствуют обеспечению водой крымчан.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

В прошлом Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде. Делалось это благодаря идущему от Днепра Северо-Крымскому каналу. Тем не менее после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году подачу воды по каналу в республику прекратили в одностороннем порядке.

Ранее сообщалось, что, по мнению МИД Украины, в настоящее время заниматься обеспечением крымчан водой должна Россия.