В Японии призвали противостоять России в Арктике

Япония должна противостоять действиям России в Арктике. Такое мнение выразили авторы статьи в японском издании «Нихон кэйдзай».

В публикации говорится, что Россия стремится установить выгодные для себя правила судоходства по Северному морскому пути. Японцы подчеркивают, что этого нельзя допустить. При этом действия официальной Москвы в статье называются «агрессивными».

Журналисты утверждают, что у России нет прав на приватизацию Севморпути. При этом они считают, что Япония должна активнее участвовать в процессах, происходящих в арктическом регионе.

Кроме того, в статье говорится, что на Арктике должно быть верховенство такого закона, который отвечал бы законным интересам как прибрежных стран, лежащих в Северном ледовитом океане, так и пользователей пролегающих там морских путей.

Северный морской путь — кратчайший морской путь между Европейской частью России и Дальним Востоком. Законодательством страны СМП определен как «исторически сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация России в Арктике».

20 мая председательство в Арктическом совете на два года перешло от Исландии к России. В связи с этим глава МИД РФ Сергей Лавров призвал рассматривать регион как территорию мира и стабильности.