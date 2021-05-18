В МИДе не исключили расширения списка недружественных стран

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва может расширить список недружественных государств. Об этом он сказал в интервью РБК.

«Список недружественных стран может и расширяться, хотя мы не хотели бы, чтобы этот перечень государств становился безразмерным. Пока наиболее оголтелую, скажем так, позицию в противостоянии с нами заняли именно Вашингтон и Прага», — сказал дипломат.

По его словам, Соединенные Штаты пока не просили исключить их из этого списка. Рябков подчеркнул, что критериями исключения из соответствующего перечня служат поведение властей другого государства и их готовность предпринять практические шаги.

14 мая правительство России утвердило перечень недружественных стран, в котором оказались США и Чехия.

Чешский президент Милош Земан назвал соответствующее решение России глупостью.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека.

Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В дальнейшем глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава российского посольства, дав срок до конца мая.