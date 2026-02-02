«Только я могу раздевать Киркорова!»: Бузова снова поцеловалась с Киркоровым

Певец Филипп Киркоров появился на премьере фильма «Равиоли Оли», в котором Ольга Бузова впервые дебютировала как актриса в главной роли. Об этом сообщает Popcake.

Своим приходом на мероприятие Киркоров решил поддержать певицу, с которой его связывает тесная дружба — и даже, исходя из опубликованного Telegram-каналом ролика, снова поцеловал исполнительницу на глазах у публики. В этот раз он сделал это по-дружески — в щеку.

Летом 2025 года Бузова и Киркоров вызвали общественный резонанс тем, что поцеловались на концерте Димы Билана на стадионе «ВТБ Арена». Перед этим певица облизнула свой палец и вложила его в рот артиста. В одном из последних интервью Бузова признавалась, что в тот момент находилась в совместном «маленьком мире» с Киркоровым.

Также на премьере «Равиоли Оли» певица встретила Киркорова с фразой: «Мы это сделали!» Она сразу же начала помогать артисту снять верхнюю одежду, чтобы сделать с ним снимки на красной дорожке.

«Только Бузова может раздевать Филиппа Киркорова!» — воскликнула она.

