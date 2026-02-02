Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Культура

«Только я могу раздевать Киркорова!»: Бузова снова поцеловалась с Киркоровым

Певец Филипп Киркоров поцеловал Бузову на премьере фильма «Равиоли Оли»
Алексей Майшев/РИА Новости

Певец Филипп Киркоров появился на премьере фильма «Равиоли Оли», в котором Ольга Бузова впервые дебютировала как актриса в главной роли. Об этом сообщает Popcake.

Своим приходом на мероприятие Киркоров решил поддержать певицу, с которой его связывает тесная дружба — и даже, исходя из опубликованного Telegram-каналом ролика, снова поцеловал исполнительницу на глазах у публики. В этот раз он сделал это по-дружески — в щеку.

Летом 2025 года Бузова и Киркоров вызвали общественный резонанс тем, что поцеловались на концерте Димы Билана на стадионе «ВТБ Арена». Перед этим певица облизнула свой палец и вложила его в рот артиста. В одном из последних интервью Бузова признавалась, что в тот момент находилась в совместном «маленьком мире» с Киркоровым.

Также на премьере «Равиоли Оли» певица встретила Киркорова с фразой: «Мы это сделали!» Она сразу же начала помогать артисту снять верхнюю одежду, чтобы сделать с ним снимки на красной дорожке.

«Только Бузова может раздевать Филиппа Киркорова!» — воскликнула она.

Ранее сообщалось, что Саша Бортич впервые вышла в свет со своим возлюбленным Сократяном.
 
Теперь вы знаете
Чума или «болезнь X»? Какие эпидемии могут пробудиться в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!