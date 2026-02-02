Размер шрифта
Ученый назвал несложный способ снизить риск заболеваний сердца

Daily Mirror: короткий дневной сон снижает риск болезней сердца на треть
Регулярный 20-минутный дневной сон способен снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний примерно на треть и тем самым увеличить продолжительность жизни. Об этом рассказал научный сотрудник National Geographic Дэн Бюттнер, изучающий образ жизни долгожителей, в видео, опубликованном в TikTok, на которое обратило внимание издание Daily Mirror.

Бюттнер сослался на данные медицинских исследований, согласно которым короткий дневной сон продолжительностью около 20 минут несколько раз в неделю связан с заметным снижением нагрузки на сердце и сосуды. Врачи связывают этот эффект с уменьшением уровня стресса и восстановлением центральной нервной системы (ЦНС)

По словам ученого, привычка спать после обеда широко распространена в Греции — одной из стран с высоким числом людей, доживающих до 100 лет. Исследователь отметил, что именно такие простые и приятные практики нередко лежат в основе долголетия.

«Лучшие способы продлить жизнь — это те, которые одновременно улучшают ее качество и приносят удовольствие. Послеобеденный сон — как раз из их числа», — подчеркнул он.

Ранее была названа группа людей, сильнее подверженная проблемам с сердцем.
 
