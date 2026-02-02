Моди не прокомментировал заявление Трампа об отказе от российской нефти

Моди оставил без комментариев слова Трампа об отказе Индии от российской нефти

Премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам разговора с президентом США Дональдом Трампом не прокомментировал его утверждения относительно отказа Нью-Дели от закупок российской нефти. Об этом сообщает РИА Новости.

Моди подтвердил, что со стороны США на произведенные в Индии товары «будет действовать сниженная скидка». Премьер также выразил благодарность Трампу за данное решение.

2 февраля Трамп заявил, что Моди согласился прекратить покупать нефть из России. Президент США отметил, что для него было честью поговорить с «одним из лучших друзей» и «влиятельным и уважаемым лидером своей страны» Нарендрой Моди.

До этого агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что в целях отказа от российской нефти крупнейшая индийская нефтегазовая корпорация Indian Oil закупила 7 млн баррелей топлива у компаний из ОАЭ, Бразилии и Анголы.

Ранее министр нефти Индии заявил о снижении закупок топлива из России.