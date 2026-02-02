Похититель 9-летнего мальчика из Петербурга признался в убийстве ребенка

Похититель 9-летнего мальчика, задержанный в Санкт-Петербурге, признался в убийстве ребенка. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным издания, 38-летний уроженец Луганской народной республики Петр Жилкин заявил, что убил ребенка и назвал место, где утопил его тело. Отмечается, что следственная группа вместе с задержанным выехала для поисков тела.

По информации Telegram-канала 112, следователи нашли в компьютере Жилкина порнографические фотографии с участием несовершеннолетних. Отмечается, что мужчина мог быть знаком с мальчиком и до преступления, поскольку Паша подрабатывал на автомойке и, возможно, неоднократно мыл машину будущего похитителя.

В свою очередь Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT пишет, что Жилкин якобы испугался, что мальчик может раскрыть его личность правоохранителям после похищения, это якобы и стало мотивом для убийства — таким образом задержанный заметал следы преступления.

2 февраля правоохранители задержали подозреваемого в похищении 9-летнего школьника в Санкт-Петербурге. Выяснилось, что задержанный ранее был фигурантом уголовных дел об угрозе убийством, краже и завладением авто.

Ребенок пропал еще 30 января, в последний раз его видели садившимся в машину у гипермаркета — это попало на камеры. В день пропажи школьника мужчина предлагал ему и другим детям покататься и «побыть с ним за деньги».

Ранее появились кадры с похищением Паши у гипермаркета в Петербурге.