Сенатор предложил ввести новые ограничения для чиновников

Государственным чиновникам стоит запретить не только иметь счета в зарубежных банках, но и владеть зарубежной недвижимостью. Такую идею выдвинул сенатор Сергей Цеков, слова которого приводит РИА Новости.

«На любого гражданина России, владеющего иностранной недвижимостью, может оказываться давление, и с этой целью арестовать эту недвижимость или запретить пользоваться. Я считаю, что необходимо вводить запрет для госчиновников владеть недвижимостью за рубежом по аналогии со счетами в зарубежных банках», — заявил чиновник.

«Хотя я считаю, что здесь и недвижимость, и банковские счета - это одно и то же в этом контексте. И то, и другое можно арестовать. И владея зарубежной недвижимостью, ты даешь возможность на тебя в определенном плане воздействовать», — заявил он.

В прошлом году Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает членам Совета безопасности России иметь зарубежные счета, хранить ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ.

Согласно декларациям о доходах депутатов Госдумы и членов Совфеда на 2019 год, у почти трех десятков парламентариев и членов их семей есть собственность за границей. Самой популярной страной у депутатов является Испания.

Ранее в Госдуме подготовили и направили на заключение правительства законопроект, который предполагает введение с 1 января следующего года налога «на роскошь» для владельцев дорогостоящей недвижимости, автомобилей, яхт и частных самолетов.