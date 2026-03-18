В Госдуме предложили увеличить пенсии врачам и учителям

Депутат Сергей Миронов предложил установить повышенный пенсионный коэффициент педагогических и медицинских работников. Об этом сообщает РИА Новости.

Миронов отметил, что для врачей и медиков предлагается установить повышенный индивидуальный пенсионный коэффициент 1,5 к суммарному ИПК, сформированному за весь период трудовой деятельности. Он подчеркнул, что это решение должно компенсировать дисбаланс между высокой нагрузкой, социальной значимостью труда врачей, педагогов и уровнем их пенсионных прав.

«Зарплата у представителей этих важнейших профессий небольшая, а значит и по итогам своей многолетней профессиональной деятельности пенсии они тоже получают небольшие», — подчеркнул парламентарий.

По информации депутата, принятие соответствующего законопроекта приведет к повышению престижа профессий, снижению рисков бедности, и формированию стимулов для легальной занятости в системе образования и здравоохранении.

До этого Миронов предложил увеличить пособие при рождении ребенка до 50 тысяч рублей, чтобы устранить региональное неравенство и поддержать семьи с маленькими детьми. Сейчас размер пособия составляет 28,4 тысячи рублей.

Ранее Сергей Миронов предложил платить декретное пособие до трех лет за счет налогов для богатых.

 
