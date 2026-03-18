Мошенники нацелились на аккаунты россиян в ИИ-сервисах

Людей, полностью отсутствующих в медиапространстве, становится все меньше. Даже «базового минимума» публичного профиля достаточно, чтобы любому желающему стало известно ФИО, город проживания, дата рождения и круг общения пользователя. Об этом «Газете.Ru» рассказал ведущий эксперт по сетевым угрозам, web-разработчик компании «Код Безопасности» Константин Горбунов.

«У активной аудитории «цифровой след» гораздо шире — опубликованные фотографии из отпусков помогают злоумышленникам оценить материальное положение, а видео дают возможность получить данные голоса и мимики для мошеннических схем с применением deepfake-технологий», — поделился он.

Кроме того, по словам Горбунова, информация о пользователе может содержаться в слитых базах данных и распространяться в даркнете. В таком случае объем доступных данных увеличивается до email, номера телефона, логинов, адресов, паспортных данных и платежных реквизитов.

Какие источники чаще всего формируют наш цифровой след? Как отметил эксперт, самый очевидный источник — публичные страницы в соцсетях, которые предоставляют детальную информацию о связях, интересах и повседневной жизни пользователя.

«Однако главным «поставщиком» контактной и платежной информации в даркнете остаются утечки из баз данных интернет-магазинов, особенно с малоизвестных и плохо защищенных площадок. Также сбор данных осуществляется непосредственно с устройств пользователей с помощью вредоносного ПО. В последнее время у мошенников появилась новая цель — аккаунты в ИИ-сервисах. Нейросетям все чаще доверяют роль персональных ассистентов, делегируя им поиск информации, консультации и даже элементы финансового управления», — предупредил специалист.

Чтобы снизить риски, в первую очередь необходимо ограничить круг лиц, имеющих доступ к личным публикациям в социальных сетях. Не рекомендуется выкладывать в сеть фотографии документов. В крайнем случае их можно отправлять зашифрованным архивом, а пароль передавать по другому каналу связи.

«Также не следует передавать нейросетям любую конфиденциальную информацию. В настройках ИИ-сервисов необходимо выбирать приватный режим, который исключает индексацию диалогов поисковыми системами», — резюмировал эксперт.

Ранее россиян предупредили о скрытых угрозах использования нейросетей.