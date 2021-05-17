Лавров и Блинкен планируют обсудить «Северный поток — 2»

Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен обсудить двусторонние отношения и проект трубопровода «Северный поток — 2» на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях министерской сессии Арктического совета. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя Госдепа.

У представителя Госдепартамента спросили, намерен ли Блинкен поднять тему трубопровода в беседе с главой МИД РФ.

«Я полагаю, что это может возникнуть на двусторонних переговорах (с представителями властей Дании). Я думаю, что то же самое относится и к Лаврову. Мы, как и Конгресс, очень четко выразили свое отношение к «Северному потоку — 2» и заявили, что это российский стратегический проект, который подрывает европейскую безопасность, европейскую энергетическую безопасность», — сказал дипломат.

«Мы не стремимся к эскалации, мы просто ищем более предсказуемые, стабильные отношения. И я думаю, что есть области, в рамках которых мы можем обсудить это с министром иностранных дел Лавровым», — добавил он.