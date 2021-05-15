Слуцкий: Россия готова предоставить площадку для диалога Израиля и Палестины

Председатель комитета Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий в эфире «Соловьев. Live» заявил, что Россия готова предоставить площадку для диалога Израиля и Палестины.

«Мы также предлагаем созвать другой «квартет» — уже ближневосточный в чисто географическом смысле — это Израиль, Палестина, те арабские страны, которые установили дипломатические отношения с Израилем в последнее время — Египет, Иордания, ОАЭ и Саудовская Аравия как автор арабской мирной инициативы. Мы готовы предоставить московскую площадку — мы это Россия, это МИД, это Государственная дума», — рассказал Слуцкий.

По его словам, российское внешнеполитическое ведомство ежедневно проводит консультации с коллегами из Израиля и Палестины.

Ранее в результате удара Израиля в Газе было разрушено здание с офисами международных СМИ.