Слуцкий: Россия готова предоставить площадку для диалога Израиля и Палестины

close
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий во время пленарного заседания, 2014 год Депутат Госдумы Леонид Слуцкий во время пленарного заседания, 2014 год
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий во время пленарного заседания, 2014 год
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Председатель комитета Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий в эфире «Соловьев. Live» заявил, что Россия готова предоставить площадку для диалога Израиля и Палестины.

«Мы также предлагаем созвать другой «квартет» — уже ближневосточный в чисто географическом смысле — это Израиль, Палестина, те арабские страны, которые установили дипломатические отношения с Израилем в последнее время — Египет, Иордания, ОАЭ и Саудовская Аравия как автор арабской мирной инициативы. Мы готовы предоставить московскую площадку — мы это Россия, это МИД, это Государственная дума», — рассказал Слуцкий.

По его словам, российское внешнеполитическое ведомство ежедневно проводит консультации с коллегами из Израиля и Палестины.

Ранее в результате удара Израиля в Газе было разрушено здание с офисами международных СМИ.