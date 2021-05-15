Пушков прокомментировал слова Чубайса о ненависти к советской власти

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал слова спецпредставителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолия Чубайса о ненависти к советской власти.

«Хотелось бы услышать его оценку обещаний реформаторов с ним во главе и оценку той омерзительной правды, которая вышла наружу после этих обещаний», — написал Пушков.

Он считает, что без подобной оценки Чубайсом своей деятельности «картина получается неполной».

Ранее Анатолий Чубайс рассказал, за что ненавидит советскую власть, напомнив, что его молодость пришлась на время поздней советской эпохи. По его словам, жизнь в Советском Союзе была окружена «омерзительной ложью».