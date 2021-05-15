В Киеве не исключают обмена Медведчука на осужденных в РФ граждан Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов не исключает вероятного обмена «предателей из партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» на осужденных в России украинских граждан. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на политика.

По его словам, соответствующее решение должен принять украинский президент Владимир Зеленский.

«Решение об обмене принимает президент Украины. Я думаю, если будет такая возможность, мы с удовольствием это сделаем», — добавил Данилов.

Ранее суд в Киеве отправил главу политического совета ОПЗЖ Виктора Медведчука под домашний арест. Он подозревается в государственной измене, расхищении национальных ресурсов в Крыму. Кроме того, ему инкриминируют «посягательство на нарушение обычаев войны». В настоящий момент по этому делу проходит и соратник Медведчука по партии Тарас Козак. Всего политикам может грозить до 15 лет лишения свободы.

В свою очередь Медведчук не согласился с предъявленными обвинениями, заверяя, что это связано с политическим преследованием.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал арест Медведчука.