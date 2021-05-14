Путин и Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном.

В ходе беседы поднималась тема ситуации вокруг Нагорного Карабаха, в том числе был обсужден недавний инцидент на армяно-азербайджанской границе.

Отмечается, что Путин акцентировал необходимость строгого выполнения соглашений, подписанных 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

«С российской стороны подтвержден настрой на продолжение активных посреднических усилий и поддержание плотных контактов с Ереваном и Баку в интересах обеспечения стабильности в регионе», — говорится в публикации на сайте Кремля.

12 мая минобороны Армении заявило, что силы Баку попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков. По словам Пашиняна, азербайджанские военные пересекли государственную границу с Арменией.

13 мая Ереван обвинил Азербайджан в попытке продвинуть свои войска на армянскую территорию на двух участках и возбудил дело из-за нарушения границы военными.