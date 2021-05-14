Депутата «Слуги народа» избили в эфире телевизионного шоу

Бывший депутат Верховной рады Олег Барна подрался с депутатом от фракции «Слуга народа» Дмитрием Соломчуком в эфире шоу «Политика без правил» на телеканале «Правда тут».

Политики начали спорить о целесообразности запуска в стране рынка земли и перешли на оскорбления.

Экс-депутат встал с места, повалил Соломчука на кресло и нанес несколько ударов кулаком. Драку разняли телеведущие. У парламентария от «Слуги народа» осталась на лице шишка.

Барна был членом партии «Блок Петра Порошенко». 11 декабря 2015 года во время отчета занимавшего в то время пост премьера Украины Арсения Яценюка устроил потасовку с ним и рядом других депутатов.

Ранее Барна назвал киевлян «быдлом».