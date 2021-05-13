Медведев назвал «расправой» преследование Медведчука на Украине

Обвинения против главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его однопартийца Тараса Козака являются безосновательными, заявил заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

Медведев обратил внимание на то, что на Украине Медведчука и Козака обвиняют в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму.

«Бессмысленно напоминать украинским властям и их западным хозяевам про то, что Крым, согласно законному волеизъявлению его жителей, не является частью Украины. Но именно этот выбор крымчан делает абсурдной саму формулировку обвинения – «хищение национальных ресурсов», — пояснил зампред российского Совбеза.

По его мнению, целью преследования Медведчука является уничтожения политика, открыто критикующего действующую украинскую власть и выступающего за восстановление отношений Украины и России.

«Конечно, такие политики неугодны Украине. Конечно, еще меньше они угодны Западу», — добавил Медведев.

Он также подчеркнул, что западные страны своим коллективным молчанием «потакают этой расправе».

Ранее экс-кандидат в президенты Украины и депутат Верховной Рады Юрий Бойко рассказал «Газете.Ru», кто будет ОПЗЖ после ареста Медведчука.

По заявлению генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, депутатов Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Медведчука и Тараса Козака заподозрили в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. 11 мая в доме Медведчука прошли обыски, 12 мая политик получил статус подозреваемого, украинская прокуратура заявила о намерении просить об его аресте.

13 мая суд отклонил ходатайство прокуратуры о заключении Медведчука под стражу, в качестве меры пресечения был избран круглосуточный домашний арест до 9 июля текущего года.