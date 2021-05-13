Обвинение просит суд назначить Медведчуку залог в $10 млн

Сторона обвинения в суде Киева заявила о необходимости арестовать главу политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), депутата Рады Виктора Медведчука, чтобы он не вмешивался в процесс досудебного расследования. Однако при этом прокуратура просит оставить за политиком право внесения залога. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В ходе досудебного расследования установлено наличие рисков, которые дают основания полагать, что подозреваемый Медведчук может скрываться от следствия и суда, незаконно влиять на свидетелей, других участников уголовного производства, препятствовать следствию и другим способом», — подчеркнул во время заседания один из прокуроров.

Кроме того, по его словам, обвинение предлагает установить содержание под стражей на два месяца (до 10 июля), а также оставить право внести залог в размере 300 млн 930 гривен (около $10,7 млн).

Ранее Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство адвокатов Медведчука отпустить его под личное поручительство в ходе рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения по делу о госизмене.

До этого 40 депутатов украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» обратились в суд с заявлениями о готовности взять главу политсовета партии под личное поручительство.

Накануне стало известно, что Медведчук получил статус подозреваемого.