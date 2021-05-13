В офисе Зеленского рассказали о согласовании встречи с Путиным

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что процесс согласования встречи президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина продолжается, но детали озвучивать пока рано. Он отметил, что в повестку переговоров включена тема саммита «нормандской четверки», передает РИА «Новости».

По словам Ермака, в офисе президента Украины также «стремятся использовать любые дипломатические возможности», которые могут привести к прогрессу в решении конфликта в Донбассе. Он добавил, что настолько важные темы невозможно решить без участия России.

Ранее Зеленский сообщил, что поручил Ермаку заняться организацией встречи. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия ждет от Украины конкретных предложений по возможным переговорам лидеров двух стран. Он отметил, что замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак постоянно контактирует с офисом президента Украины.

20 апреля Зеленский во время видеообращения предложил Путину встретиться «в любой точке» Донбасса. Российский лидер ответил, что президента Украины готовы принять в Москве.