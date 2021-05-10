Байден заявил, что Россия непричастна к атаке на топливопровод

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным и, сославшись на данные разведки, опроверг участие России в кибер-атаке на топливопровод компании Colonial Pipeline, сообщает РИА «Новости».

«Я встречусь с президентом Путиным. Пока что нет данных от нашей разведки, что Россия участвовала в этом, хотя есть данные, что действующие лица по программам-вымогателям находятся в России. У них [России] есть некоторая часть ответственности за то, с чем мы имеем дело», — заявил Байден.

Ранее ФБР заявило, что за атакой на топливную компанию США стоит группировка из Восточной Европы. ФБР уточняет, что организация, известная как DarkSide, является относительно новой хакерской группой, вероятно, она базируется в Восточной Европе, возможно, в России.

«ФБР подтверждает, что программа-вымогатель DarkSide несет ответственность за компрометацию сетей Colonial Pipeline. Мы продолжаем работать с компанией и нашими государственными партнерами над расследованием», — заявил представитель ФБР.

Колониальный трубопровод — крупнейший нефтяной трубопровод в США, поставляющий топливо с заводов на побережье Мексиканского залива на Восточное побережье страны. Ежедневно по трубопроводу транспортируется около 45% топлива, потребляемого на Восточном побережье.

Ранее Белый дом раскрыл официальную позицию по ситуации с кибер-атакой на Colonial Pipeline.