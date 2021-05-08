Путин поздравил страны СНГ, Украину и Грузию с годовщиной Победы

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Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня... Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня...
Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня...
РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поздравил лидеров и граждан стран Сотруждества независимых государств (СНГ), а также Украины и Грузии с годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Поздравительные послания были направлены Азербайджану, Армении, Белоруссии, Казахстану, Киргизии, Молдавии, Таджикистану, Туркмении, Узбекистану, Абхазии, Южной Осетии, а также Грузии и Украине.

«Сегодня наш моральный долг – бережно хранить и передавать подрастающим поколениям память о событиях тех суровых лет. Мы должны вместе решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю», – заявил российский лидер в поздравлении.

Кроме того, Путин выразил уверенность в том, что традиции братской дружбы и взаимовыручки по сей день остаются основой развития конструктивных и добрососедских отношений между странами.

Ранее Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы. По его словам, спустя годы и десятилетия 9 мая в России останется самым главным и святым праздником.