Politico назвал возможные места встречи Путина и Байдена

Эксперты и бывшие чиновники США заявили, что возможным местом встречи президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена может стать столица Чехии, Исландии, Словении и, возможно, Азербайджана. Об этом пишет издание Politico.

По данным издания, есть три страны, которые привыкли принимать такие встречи: Швейцария, Финляндия, Австрия. Эти страны в широком смысле считаются «нейтральными» местами для проведения подобных мероприятий, пишет Politico.

Однако, по мнению бывших американских должностных лиц, а также экспертов, опрошенных изданием, не стоит исключать из числа кандидатов «темных лошадок». Среди них издание называет Рейкьявик, Прагу, Любляну и, возможно, Баку.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пошла бы на пользу обеим странам.

В середине апреля 46-й президент США во время телефонного разговора с Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь пояснил, что официального ответа по участию Владимира Путина в саммите с участием американского лидера Джо Байдена не было. По словам представителя Кремля, сейчас данное предложение изучается.