Главы МИД стран G7 обсудят взаимоотношения с Россией

Министры иностранных дел стран группы G7 во вторник, 4 мая, обсудят на пленарном заседании взаимоотношения с Россией, Китаем, Ираном, а также гражданскую войну в Сирии, кризис в Мьянме, а кроме того — ситуацию в Ливии, Эфиопии и Белоруссии, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Великобритании.

«Министры иностранных дел также обсудят продолжающуюся враждебную деятельность России, в том числе путем наращивания войск на границе с Украиной, а также лишение свободы оппозиционера Алексея Навального и ситуацию в Белоруссии», — заявил глава британского МИДа Доминик Рааб.

На встречу также были приглашены представители от Австралии, Индии, Южной Кореи и Южно-Африканской Республики, а также генсек Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Лим Джок Хой. Глава британского внешнеполитического ведомства анонсировал проведение дискуссий по вопросам геополитики, «угрожающим подорвать демократию, свободы и права человека».

«Это включает отношения с Россией, Китаем и Ираном, а также кризис в Мьянме, насилие в Эфиопии и продолжающуюся войну в Сирии», — уточнил Рааб.

Формат G8 существовал с 1998 до 2014 года, включая в себя Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию, США и Россию. После начала кризиса и гражданской войны на Украине, участники саммита G8 отказались принимать участие на очередной встрече в Сочи и собрались отдельно от России в Брюсселе, введя против России санкции.

Россия в ответ ввела продуктовое эмбарго и взяла курс на импортозамещение.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Российская Федерация не будет присоединяться к G7.