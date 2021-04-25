Пашинян рассказал, от какой партии выдвинется в премьеры на выборах в парламент

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщивший о своей отставке для проведения внеочередных парламентских выборов, заявил, что станет кандидатом на пост от правящей партии «Гражданский договор». Заявление политика приводит РИА «Новости».

«Гражданский договор» примет участие во внеочередных парламентских выборах. Я выступлю кандидатом в премьер-министры», — подчеркнул Пашинян.

По его словам, правящая партия должна «подчиниться решению народа». В том случае, если избиратели считают, что Пашиняну нужно уйти с поста, он готов это сделать.

«Если народ решит, что я должен покинуть пост премьер-министра, я выполню это решение, если решит, что должен быть премьер-министром, то также выполню это», — уточнил политик.

Пашинян анонсировал проведение внеочередных парламентских выборов. Они должны состояться 20 июня. Премьер рассказал, что формально он уйдет в отставку в апреле. Это требуется для запуска механизма роспуска парламента. Однако Пашинян продолжит руководить правительством до предстоящих выборов.

В соответствии с армянским законодательством, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее, чем через 30 дней, и не позднее, чем через 45 дней после роспуска парламента.

25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации».